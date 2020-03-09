Житель Башкирии выдумал угонщика, чтобы не отвечать за аварию

9 Март 2020 2020-03-09T08:23:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Жителя Белорецка осудили за ложный донос об угоне авто. 34-летний мужчина выдумал преступление, чтобы не нести ответственность за аварию, которую допустил.

Случилось все в ноябре 2019 года. Тогда осужденный ехал по городу на автомобиле ИЖ-2126 и не заметил притормозившую перед пешеходами «Дэу Нексия». Он врезался в нее и, испугавшись последствий, сбежал с места ДТП. Позже он пришел в полицию и рассказал, что его ИЖ угнали. Однако в ходе беседы выяснилось, что никто ничего не угонял, просто мужчина ехал в тот момент без водительского удостоверения и побоялся административной ответственности. Вместо нее он получил уголовную.

В Белорецкой межрайонной прокуратуре рассказали, что суд приговорил его к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком на год.

ИСТОЧНИК KP.RU