2020-03-09T08:23:34+03:00
Происшествия

Житель Башкирии выдумал угонщика, чтобы не отвечать за аварию

За ложный донос он получил условный срок
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Жителя Белорецка осудили за ложный донос об угоне авто. 34-летний мужчина выдумал преступление, чтобы не нести ответственность за аварию, которую допустил.

Случилось все в ноябре 2019 года. Тогда осужденный ехал по городу на автомобиле ИЖ-2126 и не заметил притормозившую перед пешеходами «Дэу Нексия». Он врезался в нее и, испугавшись последствий, сбежал с места ДТП. Позже он пришел в полицию и рассказал, что его ИЖ угнали. Однако в ходе беседы выяснилось, что никто ничего не угонял, просто мужчина ехал в тот момент без водительского удостоверения и побоялся административной ответственности. Вместо нее он получил уголовную.

В Белорецкой межрайонной прокуратуре рассказали, что суд приговорил его к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком на год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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