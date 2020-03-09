2020-03-09T07:32:51+03:00
Общество

На улицах Уфы круглосуточно латают ямы

Сейчас две бригады посменно работают в Ленинском районе города
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: мэрия УфыФото: мэрия Уфы
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В Ленинском районе Уфы ямочный ремонт ведется круглые сутки. На дорогах трудятся две бригады. Как рассказали в мэрии башкирской столицы, сейчас они латают ямы на улицах Благоварской, Саляма и на Деревенской переправе.

«В первую очередь устраняются самые проблемные участки. Работы ведутся с применением горячего литого асфальтобетона», - пояснили в администрации города.

Помимо плановой работы дорожники готовы взяться и за срочную - по заявкам от местных жителей, которые оставляют на интерактивной карте ямочного ремонта. Их можно отправить через сайт мэрии по ссылке или через приложение «Дорожный эксперт» для смартфонов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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