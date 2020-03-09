2020-03-09T18:39:12+03:00
Общество

«Били чем-то тяжелым»: в Башкирии нашли мешки с трупами собак

Животных, судя по всему, забили насмерть
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Жуткую находку сделали в праздничный день 8 марта в Учалах. Местные жители обнаружили на улице несколько мешков, в которых находились бездыханные тела животных - взрослой собаки и ее полуторамесячных щенков. Страшные снимки выложила в городском паблике местная жительница Лена Л., занимающаяся помощью бездомным животным. По ее словам, все собаки стали жертвами жестокой расправы.

«Убивали их в мешках. О чем говорят дыры в них. Затолкали туда и били чем-то тяжёлым. Сколько жестокости в этом поступке!», - сокрушается девушка.

Многих горожан также, как и Лену, возмутила вопиющая жестокость, с которой были убиты собаки. В комментариях люди требовали дать делу ход, привлечь виновных по статье 245 УК РФ - Жестокое обращение с животными. Однако нашлись и те, кто не преминул напомнить, что проблема бездомных животных по-прежнему актуальна и ее тоже нужно решать.

«Проклинайте тех, кто эти собак бросил. Бездомные собаки, тем более стаями, бродить по городу не должны. Жизни и здоровье детей дороже! Согласен, жаль животных. Но вина в этом не тех, кто их истребляет, а тех, кто бросил», - прокомментировал пост Илья Т..

ИСТОЧНИК KP.RU

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