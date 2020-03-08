В Башкирии появились реагенты для обнаружения коронавируса

8 Март 2020 2020-03-08T20:08:56+03:00

Ранее все анализы людей с подозрением на коронавирус направляли в Новосибирск

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В Уфе в центре гигиены и эпидемиологии Башкирии появились реагенты для исследования на коронавирус COVID-2019. Теперь если у медиков возникнет подозрение, что кто-то из жителей республики может быть заражен новой коронавирусной инфекцией, то тесты теперь можно будет сделать в башкирской столице. Ранее такие ииследования делали в Новосибирске.

Как рассказали корреспондентам ГТРК «Башкортостан» в центре эпидемиологии Башкирии, специалисты уже провели исследования около 400 материалов.

- Проводятся исследования методом ПЦР. Вот благодаря этим тест-системам. Материал после подготовки в течение 8 часов исследуется как обычный материал. Только необычными тест-системами, - заявила корреспондентам ГТРК «Башкортостан» главный врач центра Анна Казак.

По словам главврача, результаты, полученные в Уфе, также отправляют в Новосибирск, в центр «Вектор». Там и разработали эту систему тестов.

- Тем самым мы получаем двойной результат о наличии или отсутствии коронавируса, - подчеркнула Анна Казак.

ИСТОЧНИК KP.RU