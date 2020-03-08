2020-03-08T18:37:10+03:00
Экономика

В Башкирии страховщики за прошлый год выплатили клиентам почти 9 млрд рублей

В позапрошлом году цифра была значительно меньше
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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Жители Башкирии в прошлом году получили от страховых компаний более 8,96 млрд рублей. Такие данные приводит РБК-Уфа со ссылкой на статистику Банка России.

Издание сообщает, что за 2018 год страховые компании выплатили жителям республики значительно меньше – 6,76 млрд рублей. В топ-10 компаний по размеру выплат по версии РБК-Уфа вошли «СОГАЗ», который выплатил больше всех – около 1,4 млрд рублей. Второе место занял «Росгосстрах» с 1,163 млрд рублей, тройку лидеров замыкает «Капитал Лайф Страхование Жизни» - компания выплатила клиентам 1,157 млрд рублей.

Большие суммы жителям региона выплатили также «АльфаСтрахование» - 1,1 млрд рублей; далее с большим отрывом следует «Ингосстрах» - 0,53 млрд рублей; затем «ВСК» - 0,51 млрд рублей и «РЕСО-Гарантия» с 0,43 млрд рублей, пишет РБК-Уфа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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