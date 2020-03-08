2020-03-08T16:51:34+03:00
Происшествия

Тело нашел маленький сын: житель Башкирии из ревности до смерти забил супругу

После жестокой расправы мужчина как ни в чем ни бывало пошел смотреть телевизор
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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Недавно Стерлибашевский межрайонный суд вынес приговор жителю Башкирии, которого обвиняли в нанесении тяжких повреждений, повлекших смерть. По данным суда и следствия, житель Стерлибашево до смерти забил супругу бутылкой.

Как установил суд, в роковой вечер супруги пили вместе домашнее вино, пока их маленький сын гулял на улице. Внезапно кто-то постучал в дверь, и женщина вышла в сени, чтобы проверить. Когда она вернулась, мужчина потребовал расказать, кто пришел. Супруга лишь заявила, что приходили к нему. С этого и начался конфликт на почве ревности, который перерос в избиение женщины.

Как установили следователи, изверг сначала ударил несчастную бутылкой из толстого стекла в висок, а затем, уже лежачую, избил ногам. Когда он завершил расправу, женщина была еще жива. Он крикнул ей чтобы умылась и убралась в кухне, а сам отправился смотреть телевизор и уснул. Проснулся он от того, что его тормошит участковый. Полицию вызвал маленький сын, который обнаружил маму на полу без признаков жизни.

На суде мужчина признал вину, раскаялся и заявил, что не хотел убивать жену. Там же со слов свидетелей выяснилось, что он время от времени избивал ее. Суд приговорил домашнейго тирана к шести годам колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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