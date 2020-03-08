В Уфе у иностранца изъяли крупную партию контрафактных сигарет

8 Март 2020 2020-03-08T16:05:27+03:00

Пачки продавались без акцизных марок и специальной маркировки

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Накануне судебные приставы Башкирии накрыли табачную лавку, где продавались контрафактные сигареты. Владельцем магазина, расположенного в Калининском районе Уфы, оказался уроженец Германии. Мужчина продавал табачные изделия без специальной маркировки и акцизных марок, сообщает пресс-служба ФССП по Башкирии.

По решению суда предпринимателя оштрафовали на 10 тысяч рублей и конфисковали контрафактный товар. Всего приставы изъяли 162 пачки сигарет. Крупную партию передали в Росимущество для уничтожения, пояснили в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU