В Уфе у иностранца изъяли крупную партию контрафактных сигарет
Пачки продавались без акцизных марок и специальной маркировки
Фото: Евгения ГУСЕВА
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Накануне судебные приставы Башкирии накрыли табачную лавку, где продавались контрафактные сигареты. Владельцем магазина, расположенного в Калининском районе Уфы, оказался уроженец Германии. Мужчина продавал табачные изделия без специальной маркировки и акцизных марок, сообщает пресс-служба ФССП по Башкирии.
По решению суда предпринимателя оштрафовали на 10 тысяч рублей и конфисковали контрафактный товар. Всего приставы изъяли 162 пачки сигарет. Крупную партию передали в Росимущество для уничтожения, пояснили в пресс-службе ведомства.
ИСТОЧНИК KP.RU