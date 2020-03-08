Стало известно, какая погода ждет жителей Башкирии в понедельник, 9 марта

8 Март 2020 2020-03-08T15:07:07+03:00

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В предстоящий понедельник, 9 марта, в Башкирии заметно потеплеет. По данным сервиса Gismeteo.ru, утро начнется с небольшого снега, а уже к вечеру в республике пойдет дождь. Синоптики сообщают, что дождливая погода продержится до поздней ночи.

Температура воздуха ночью по республике составит -2, -1 ºС, днем столбики термометров поднимутся до + 1, +2 градуса Цельсия. Также метеорологи обещают усиление южного ветра ветра до 10-11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 756-757 миллиметров ртутного столба, при относительной влажности от 76% утром до 89% вечером. Днем из-за дождя видимость на дорогах упадет до 1 километра.

ИСТОЧНИК KP.RU