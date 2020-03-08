2020-03-08T14:25:33+03:00
Общество

В Уфе из-за нечищенных тротуаров инвалид колясочник ехал по проезжей части

Очевидцы сняли происходящее на видео и выложили ролик в сеть
Павел КРАЙНОВ
Поделиться:
Фото: скриншот видеоФото: скриншот видео
Изменить размер текста:

В минувшую субботу, 7 марта, жители Уфы стали очевидцами вопиющего случая. На улице Бакалинская инвалида колясочника везли прямо по проезжей части из-за нечищеных тротуаров. Прохожие сняли происходящее на видео и выложили в сеть.

На кадрах видно, как мужчина катит инвалидное кресло прямо по дороге. В комментариях к ролику в соцсети Инстаграм жители города обрушились с резкими высказываниями в адрес коммунальщиков и уфимской мэрии.

- Ситуация страшная! Человек практически бежит, толкая коляску и просто сугробище!!! – возмущается один из пользователей социальной сети.

Инвалид едет по проезжей части из-за нечищеного тротуара в Уфе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Стало известно, какая погода ждет жителей Башкирии в понедельник, 9 марта
В Уфе из-за нечищенных тротуаров инвалид колясочник ехал по проезжей части
В Башкирии достроят два проблемных многоквартирных дома
Житель Уфы ограбил цветочный магазин чтобы поздравить знакомых девушек с 8 марта
Мэрия Уфы сдает в аренду участок под строительство рынка
В центре Уфы снесут квартал с частными домами и гаражами
Умирающую после родов уфимку начал лечить известный профессор медицины
В Уфе школьник отравился неизвестным веществом и получил сотрясение мозга
Власти Башкирии намерены построить новый корпус инфекционной больницы в Уфе
Глава Башкирии облачился в смокинг и рассказал почему это сделал
Влюбленную пару подростков поймали на вокзале при попытке сбежать в Уфу
Какой будет погода в Башкирии в марте 2020
В Уфе экстремал прошелся по натянутому на высоте канату в центре города
Жительница Башкирии спасла из пожара пятерых своих детей
«Салават Юлаев» с крупным счетом уступил «Авангарду» на домашнем льду
Житель Башкирии связал подругу и пытался сжечь ее живьем
Прогноз погоды в Башкирии на воскресенье, 8 марта
The ELO show отменили концерты в Уфе из-за коронавируса
Сбор средств для тяжелобольной уфимки, попавшей в реанимацию после родов, закрыт
Житель Башкирии избивал пенсионера пока тот не потерял сознание
После проверки детского сада в Уфе возбудили уголовное дело
Следователи проверили важную улику в деле о пропаже Артема Мазова и его сыновей
Уфимец одним ударом расправился с любовником своей девушки
МЧС: в Башкирии объявляется штормовое предупреждение
Уфимцев приглашают обсудить преобразование Советской площади