В Уфе из-за нечищенных тротуаров инвалид колясочник ехал по проезжей части
В минувшую субботу, 7 марта, жители Уфы стали очевидцами вопиющего случая. На улице Бакалинская инвалида колясочника везли прямо по проезжей части из-за нечищеных тротуаров. Прохожие сняли происходящее на видео и выложили в сеть.
На кадрах видно, как мужчина катит инвалидное кресло прямо по дороге. В комментариях к ролику в соцсети Инстаграм жители города обрушились с резкими высказываниями в адрес коммунальщиков и уфимской мэрии.
- Ситуация страшная! Человек практически бежит, толкая коляску и просто сугробище!!! – возмущается один из пользователей социальной сети.
Инвалид едет по проезжей части из-за нечищеного тротуара в Уфе.
ИСТОЧНИК KP.RU