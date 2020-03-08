В Уфе из-за нечищенных тротуаров инвалид колясочник ехал по проезжей части

8 Март 2020 2020-03-08T14:25:33+03:00

Очевидцы сняли происходящее на видео и выложили ролик в сеть

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В минувшую субботу, 7 марта, жители Уфы стали очевидцами вопиющего случая. На улице Бакалинская инвалида колясочника везли прямо по проезжей части из-за нечищеных тротуаров. Прохожие сняли происходящее на видео и выложили в сеть.

На кадрах видно, как мужчина катит инвалидное кресло прямо по дороге. В комментариях к ролику в соцсети Инстаграм жители города обрушились с резкими высказываниями в адрес коммунальщиков и уфимской мэрии.

- Ситуация страшная! Человек практически бежит, толкая коляску и просто сугробище!!! – возмущается один из пользователей социальной сети.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/765284" frameborder="0"></iframe> Инвалид едет по проезжей части из-за нечищеного тротуара в Уфе.

ИСТОЧНИК KP.RU