2020-03-08T13:17:57+03:00
Политика

В Башкирии достроят два проблемных многоквартирных дома

Вместо застройщика обещанный детсад построят за бюджетные деньги
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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На днях глава Башкирии побывал с официальным визитом в городе Октябрьский. Там он обратил внимание на два долгостроя в жилом комплексе «Весна». Эти дома строились с участием дольщиков и должны были быть сданы еще в 2017 году. Для завершения сттроительства необходима сумма в 140 млн рублей.

Во время встречи с главой региона также стало известно, что дольщикам обещали построить рядом школу и детский сад. Хабиров заявил, что социальные объекты и инфраструктуру достроят за бюджетные деньги. По всей видимости, у нынешнего застройщика на это нет денег.

Власти Башкирии обещают, что первый дом будет сдан до конца 2020 года, а второй в марте 2021 года. Решено, что садик начнут строить уже в следующем году.

О том, как и почему власти Башкирии решают проблемы жителей за казенный счет, читайте здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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