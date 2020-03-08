В Башкирии достроят два проблемных многоквартирных дома
На днях глава Башкирии побывал с официальным визитом в городе Октябрьский. Там он обратил внимание на два долгостроя в жилом комплексе «Весна». Эти дома строились с участием дольщиков и должны были быть сданы еще в 2017 году. Для завершения сттроительства необходима сумма в 140 млн рублей.
Во время встречи с главой региона также стало известно, что дольщикам обещали построить рядом школу и детский сад. Хабиров заявил, что социальные объекты и инфраструктуру достроят за бюджетные деньги. По всей видимости, у нынешнего застройщика на это нет денег.
Власти Башкирии обещают, что первый дом будет сдан до конца 2020 года, а второй в марте 2021 года. Решено, что садик начнут строить уже в следующем году.
О том, как и почему власти Башкирии решают проблемы жителей за казенный счет, читайте здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU