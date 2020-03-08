Житель Уфы ограбил цветочный магазин чтобы поздравить знакомых девушек с 8 марта

8 Март 2020 2020-03-08T12:01:43+03:00

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Накануне в Уфе произошло курьезное ограбление цветочного магазина на улице Цюрупы. Как сообщает пресс-служба МВД по Башкирии, в полицию позвонили продавцы и заявили, что их бутик ограбил неизвестный молодой человек. Прибывшие на место преступления полицейские по горячим следам задержали 18-летнего ранее судимого студента одного из колледжей Уфы.

По предварительной версии, парень решил поздравить своих знакомых девушек с 8 марта. Он зашел в цветочный магазин, осмотрел товар, а затем резко схватил двух плюшевых медведей и выбежал на улицу.

По данным МВД, после задержания парня доставили в отдел и изъяли игрушки. Он стал фигурантом уголовного дела по статье «Грабеж», сообщает пресс-служба ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU