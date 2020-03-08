Мэрия Уфы сдает в аренду участок под строительство рынка

8 Март 2020 2020-03-08T11:32:49+03:00

Городские власти дадут землю в аренду на 4,5 года

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Власти Уфы планируют сдать в аренду большой участок земли для строительства рынка промтоваров. Торги назначены на 10 апреля, сообщает управление земельных и имущественных отношений города.

Согласно документации, земельный участок сдадут в аренду на 4,5 года. Там арендатор должен будет построить рынок. Объект находится в Калининском районе Уфы, на улице Первостроителей. Общая площадь участка составляет 11,8 тысяч квадратных метров. Арендатор будет платить ежегодно 2 млн 451 тысячу рублей за аренду участка.

Заявки на участие в аукционе власти принимают до 6 апреля 2020 года, в управлении капитального строительства Уфы по адресу: проспект Октября, 56/3.

ИСТОЧНИК KP.RU