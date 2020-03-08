В Уфе школьник отравился неизвестным веществом и получил сотрясение мозга
Семиклассника срочно доставили в больницу
Фото: Мария ЛЕНЦ
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На днях в детскую республиканскую больницу Уфы срочно доставили школьника. Как сообщает собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах, парень отравился неизвестным веществом, да еще и сотрясение мозга получил. В больницу молодого человека привезли на скорой.
По данным собеседника «КП-Уфа», в правоохранительные органы обратились врачи больницы. Поскольку пациент учится лишь в седьмом классе, они обязаны сообщить о таком случае в полицию. Теперь причины отравления и происхождение травмы парня будут выяснять сотрудники правоохранительных органов.
ИСТОЧНИК KP.RU