2020-03-08T08:38:18+03:00
Политика

Власти Башкирии намерены построить новый корпус инфекционной больницы в Уфе

Об этом заявил первый вице-премьер правительства Андрей Назаров
Павел КРАЙНОВ
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Фото: РБК-УфаФото: РБК-Уфа
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На днях первый вице-премьер башкирского правительства Андрей Назаров заявил, что в Уфе необходимо построить новый корпус инфекционной больницы. Он посетил корпуса больницы и отметил, что она должна иметь максимальную вместимость.

Назаров подчеркнул, что правильным шагом региональных властей было бы пристроить новый корпус к существующему и сделать это, по его словам, можно достаточно быстро.

- Мы хотим ознакомиться с нормативами, провести переговоры с представителями госэкспертизы и оценить проект. Вся инфраструктура и медперсонал здесь есть, - цитирует вице-премьера РБК-Уфа.

По мнению республиканских властей возведение дополнительного корпуса инфекционной больницы необходимо, в первую очередь, из-за ситуации с коронавирусом.

- В мире ситуация с коронавирусом развивается по наихудшему сценарию — заболевание охватывает страны, еще недавно не имевшие инфицированных, - приводит слова Назарова РБК-Уфа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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