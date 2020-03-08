Глава Башкирии облачился в смокинг и рассказал почему это сделал

8 Март 2020 2020-03-08T07:34:06+03:00

Радий Хабиров заявил, что к принцессам только так и нужно ходить [видео]

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В минувшую субботу, 7 марта, в Уфе состоялся второй ежегодный «Бал маленьких принцесс». Благотворительное мероприятие прошло в Башкирском театре оперы и балета, куда съехались девочки с ограниченными возможностями здоровья и их родители. Всего на бал прибыли более 500 человек.

Присутствовал на балу и глава Башкирии Радий Хабиров. На мероприятие он надел парадный смокинг и записал видео, где объяснил, зачем. Видеоролик он выложил в социальных сетях.

- Я как уважающий себя мужчина к принцессам должен пойти в смокинге, - заявил Хабиров.

Благотворительное мероприятие «Бал маленьких принцесс» проводится специально для девочек с ограниченными возможностями здоровья. Организаторы каждый раз стараются создать атмосферу настоящего бала, чтобы дети почувствовали себя настоящими принцессами.

Радий Хабиров рассказал зачем надел смокинг.

ИСТОЧНИК KP.RU