Глава Башкирии облачился в смокинг и рассказал почему это сделал
В минувшую субботу, 7 марта, в Уфе состоялся второй ежегодный «Бал маленьких принцесс». Благотворительное мероприятие прошло в Башкирском театре оперы и балета, куда съехались девочки с ограниченными возможностями здоровья и их родители. Всего на бал прибыли более 500 человек.
Присутствовал на балу и глава Башкирии Радий Хабиров. На мероприятие он надел парадный смокинг и записал видео, где объяснил, зачем. Видеоролик он выложил в социальных сетях.
- Я как уважающий себя мужчина к принцессам должен пойти в смокинге, - заявил Хабиров.
Благотворительное мероприятие «Бал маленьких принцесс» проводится специально для девочек с ограниченными возможностями здоровья. Организаторы каждый раз стараются создать атмосферу настоящего бала, чтобы дети почувствовали себя настоящими принцессами.
Радий Хабиров рассказал зачем надел смокинг.
ИСТОЧНИК KP.RU