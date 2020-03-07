Какой будет погода в Башкирии в марте 2020

7 Март 2020 2020-03-07T19:42:01+03:00

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Синоптики рассказали, каким будет остаток марта 2020 в Башкирии.

Начало марта оказалось для жителей республики неожиданном прохладным. В минувшую пятницу, 6 марта, температура воздуха в некоторых районах Башкирии опустилась до совсем уж зимних -15 градусов.

Однако уже начиная с 9 числа, по данным сервиса «Gismeteo» в регион придет по-настоящему весенняя погода. Так, с начала следующей недели температура воздуха в Башкирии ночью и днем не будет опускаться ниже нуля градусов. Впрочем, солнечных дней ожидать не стоит – весь месяц небо будет затянуто хмурыми тучами.

Начиная с 16 марта в Башкирию вновь вернется минусовая температура. Ночью и вечером будет холодать до -10 градусов. Такая погода продержится всю неделю.

С 23 марта и до конца месяца в регионе окончательно установится плюсовая температура. В последнюю неделю первого месяца весны ожидается пасмурная, дождливая, но хотя бы плюсовая погода.

ИСТОЧНИК KP.RU