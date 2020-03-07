В Уфе экстремал прошелся по натянутому на высоте канату в центре города

7 Март 2020 2020-03-07T18:40:21+03:00

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В Уфе прохожие засняли на видео экстремала, которые расхаживал по натянутому между зданиями в центре города канату.

Судя по видео, неизвестный молодой человек занимается опасным действом в самом центре города. Парня не пугает солидная высота – тонкий канат натянут на уровне крыше стандартной пятиэтажки. Остается непонятным, как на такой перфоманс отреагировали сотрудники МВД, главк которых находится неподалеку.

Напомним, что похожий случай уфимцы засняли в начале октября 2018 года. Тогда канатоходец без страховки прошелся от строящейся набережной Белой до моста через реку. С земли в это время за экстремалом наблюдали стражи порядка и спасатели.

Уфимец прошелся по натянутому канату в центре города // 07.03.

ИСТОЧНИК KP.RU