2020-03-07T18:40:21+03:00
Общество

В Уфе экстремал прошелся по натянутому на высоте канату в центре города

Происходящее засняли на видео
Рустем АХУНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Уфе прохожие засняли на видео экстремала, которые расхаживал по натянутому между зданиями в центре города канату.

Судя по видео, неизвестный молодой человек занимается опасным действом в самом центре города. Парня не пугает солидная высота – тонкий канат натянут на уровне крыше стандартной пятиэтажки. Остается непонятным, как на такой перфоманс отреагировали сотрудники МВД, главк которых находится неподалеку.

Напомним, что похожий случай уфимцы засняли в начале октября 2018 года. Тогда канатоходец без страховки прошелся от строящейся набережной Белой до моста через реку. С земли в это время за экстремалом наблюдали стражи порядка и спасатели.

Уфимец прошелся по натянутому канату в центре города // 07.03.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Какой будет погода в Башкирии в марте 2020
В Уфе экстремал прошелся по натянутому на высоте канату в центре города
Жительница Башкирии спасла из пожара пятерых своих детей
«Салават Юлаев» с крупным счетом уступил «Авангарду» на домашнем льду
Житель Башкирии связал подругу и пытался сжечь ее живьем
Прогноз погоды в Башкирии на воскресенье, 8 марта
The ELO show отменили концерты в Уфе из-за коронавируса
Сбор средств для тяжелобольной уфимки, попавшей в реанимацию после родов, закрыт
Житель Башкирии избивал пенсионера пока тот не потерял сознание
После проверки детского сада в Уфе возбудили уголовное дело
Следователи проверили важную улику в деле о пропаже Артема Мазова и его сыновей
Уфимец одним ударом расправился с любовником своей девушки
МЧС: в Башкирии объявляется штормовое предупреждение
Уфимцев приглашают обсудить преобразование Советской площади