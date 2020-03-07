2020-03-07T18:24:24+03:00
Происшествия

Жительница Башкирии спасла из пожара пятерых своих детей

В доме семьи был установлен пожарный извещатель
Рустем АХУНОВ
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Мама пятерых ребят из Зианчуринского района спасла своих детей услышав сигнал пожарного извещателя.

Как сообщили в МЧС республики, пожар произошел в селе Исянгулово, что в Зианчуринском районе Башкирии. В доме находилась 32-летняя женщина и пятеро ее детей. В один момент многодетная мама услышала сигнал пожарного извещателя, закрыла двери и оперативно вывела ребят на улицу через окно на кухню. Вскоре на место прибыли пожарные, которые ликвидировали возгорание.

Сейчас на месте работает дознватель МЧС. По предварительным данным, возгорание могло начаться из-за нарушений монтажа проводки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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