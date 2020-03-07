«Салават Юлаев» с крупным счетом уступил «Авангарду» на домашнем льду

7 Март 2020 2020-03-07T18:14:19+03:00

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Уфимский «Салават Юлаев» уступил омскому «Авангарду» со счетом 5:1 на льду «Уфа-Арены».

Омский клуб смог найти ключи к обороне «Салавата» - прошлый матч гости проиграли со счетом 6:3. Как и днем ранее, на этот раз «Авангард» забросил две безответные шайбы в первом периоде. Во втором периоде гости успешно реализовали большинство и забросили еще две шайбы. Единственный гол хозяев забросил Теему Хартикайнен, который сыграл на пятаке и в полете поправил шайбу Линуса Умарка, брошенную в сторону ворот. Любопытно, что хозяева льда всю игру опережали соперников по количеству выигранных вбрасывании и брошенных в створ ворот.

Следующая игра двух команд «Востока» пройдет в Балашихе в понедельник, 9 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU