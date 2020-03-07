Житель Башкирии связал подругу и пытался сжечь ее живьем

7 Март 2020 2020-03-07T17:02:21+03:00

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В Башкирии мужчина связал свою подругу кабелем от удлинителя и пытался сжечь.

Известно, что страшный случай произошел в Баймакском районе республики. Местный житель распивал алкоголь вместе со своей подругой. Внезапно собутыльники начали ругаться, и дебошир решил избить женщину. Та попыталась покинуть дом, но в ответ на это приятель-тиран связал ее проводом и засунул в рот кляп. Это мужчине показалось мало, и он нашел во дворе бутылку с бензином и начал обливать им помещение, где находилась пленница. После этого он достал спички и грозился сжечь дом.

Пленнице удалось сбежать только через 3 часа после того, как ее связали. Женщина сразу же рассказала о случившемся стражам порядка. В итоге мужчину приговорили к 3 годам и 2 месяцам заключения условно.

ИСТОЧНИК KP.RU