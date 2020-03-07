Прогноз погоды в Башкирии на воскресенье, 8 марта

7 Март 2020 2020-03-07T15:36:35+03:00

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В Международный женский день в Башкирии ожидается теплая и ветреная погода.

По данным МЧС республики, температура воздуха ночью в Башкирии опустится до -9 градусов. В некоторых районах возможны заморозки до -15. Днем потеплеет до -1, +4. Обильных осадков не ожидается, но днем прогнозируется небольшой дождь. Ветер южный, 8-13 метров в секунду, возможны порывы до 15-20.

В Уфе погода от среднесуточной по Башкирии отличаться не будет. Ночью температура воздуха опустится до -6 градусов, а днем немного потеплеет – до -1. Осадков в столице не ожидается.

ИСТОЧНИК KP.RU