2020-03-07T15:36:35+03:00
Общество

Прогноз погоды в Башкирии на воскресенье, 8 марта

Жителей республики ветреный и теплый конец недели
Рустем АХУНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Международный женский день в Башкирии ожидается теплая и ветреная погода.

По данным МЧС республики, температура воздуха ночью в Башкирии опустится до -9 градусов. В некоторых районах возможны заморозки до -15. Днем потеплеет до -1, +4. Обильных осадков не ожидается, но днем прогнозируется небольшой дождь. Ветер южный, 8-13 метров в секунду, возможны порывы до 15-20.

В Уфе погода от среднесуточной по Башкирии отличаться не будет. Ночью температура воздуха опустится до -6 градусов, а днем немного потеплеет – до -1. Осадков в столице не ожидается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Прогноз погоды в Башкирии на воскресенье, 8 марта
The ELO show отменили концерты в Уфе из-за коронавируса
Сбор средств для тяжелобольной уфимки, попавшей в реанимацию после родов, закрыт
Житель Башкирии избивал пенсионера пока тот не потерял сознание
После проверки детского сада в Уфе возбудили уголовное дело
Следователи проверили важную улику в деле о пропаже Артема Мазова и его сыновей
Уфимец одним ударом расправился с любовником своей девушки
МЧС: в Башкирии объявляется штормовое предупреждение
Уфимцев приглашают обсудить преобразование Советской площади
В Башкирии погиб мужчина, который посреди ночи разгуливал по трассе
Концепт пешеходной уфимской улицы покажут в апреле 2020 года
Радик Юльякшин заставил покраснеть бывшую перед ее парнем в эфире скандального ТВ-шоу
Глава Башкирии рассказал о борьбе с транспортной проблемой
Пришлось удалить глаз: в Уфе ветеринары спасли искусанную собаку
В Башкирии избрали нового президента Адвокатской палаты
Уфимец две недели хранил дома тело убитого приятеля, а потом скинул в колодец
Стала известна судьба подростков, которых сутки искала вся Башкирия
«Не дай Бог, погибнут дети!»: уфимцы пожаловались на заброшенные развалины бывшего садика
Власти Уфы планируют благоустроить Сергиевское кладбище
Синоптики дали прогноз на паводок 2020 в Башкирии
В Башкирии сгорел сельский дом культуры
ЖК «Уфимский Кремль» вышел в финал ежегодного конкурса ТОП ЖК
«Пытается переобуться»: в Башкирии засняли на видео верблюда, жующего шину
«Я думал, у нас любовь»: молодому парню из Башкирии грозит тюрьма за секс с 14-летней школьницей
Пропавшего в Башкирии подростка видели в компании «странных взрослых»
«Мы о вас думаем даже на работе»: Радий Хабиров поздравил женщин республики с Международным женским днём
Минкульт Башкирии не отказывается от идеи присвоить Театру оперы и балета имя Рудольфа Нуреева
В Башкирии пропали двое подростков
Житель Уфы, обидевший девушек, получил удар ножом в спину