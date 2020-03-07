2020-03-07T14:17:15+03:00
Общество

Сбор средств для тяжелобольной уфимки, попавшей в реанимацию после родов, закрыт

Женщину наконец-то перевезли в Москву
Рустем АХУНОВ
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34-летнюю уфимку Айгуль Фомину, которой резко стало плохо после кесарева сечения, доставили в центр акушерства и гинекологии имени Кулакова в Москву.

Напомним, что накануне в соцсетях появилась информация о том, что молодой уфимке срочно требуется помощь. По словам близких женщины, медицинские чиновники отказались транспортировать пациентку в Москву. Дошло до того, что неравнодушные люди начали собирать деньги, чтобы самостоятельно оплатить нужный для женщины в тяжелом состоянии перелет. В минздраве Башкирии, в свою очередь, корреспонденту «КП-Уфа» объяснили, что главным препятствием для транспортировки Айгуль является ее тяжелое состояние.

Сегодня днем стало известно, что Айгуль все-таки перевезли спецрейсом в Москву. Сейчас за ее жизнь будут бороться врачи московского центра акушерства и гинекологии имени Кулакова.

- Ожидается новый этап лечения. Хотим поблагодарить всех за деньги, которые мы собрали, это свыше 600 тысяч, будут потрачены на лечение и реабилитацию Айгуль. Все, что останется, мы отдадим обратно, или передадим в благотворительный фонд. Спасибо всем неравнодушным. Дай Бог, в вашу семью не придет такая беда, - рассказал супруг Айгуль Борис.

ИСТОЧНИК KP.RU

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