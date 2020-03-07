Житель Башкирии избивал пенсионера пока тот не потерял сознание

7 Март 2020 2020-03-07T13:58:36+03:00

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41-летний житель Башкирии избивал пенсионера, дабы отнять у него деньги.

В МВД республики сообщили, что жуткий случай произошел в Белебеевском районе республики. В дом к 82-летнему мужчину ворвался незнакомец, которого он поначалу не пускал внутрь. Оказавшись один на один с жертвой, изверг начал жестоко избивать пенсионера, пока тот не потерял сознание. Когда пожилой мужчина очнулся грабитель начал угрожать ему ножом, требуя деньги. В итоге добычей нападавшего стала сумка, в которой лежали 17 тысяч рублей.

Вскоре о случившемся узнали полицейские, которые задержали 41-летнего нападавшего. Мужчина был пьян. По факту разбоя стражи порядка возбудили уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU