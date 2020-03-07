МЧС: в Башкирии объявляется штормовое предупреждение
7 марта в Башкирии объявляется штормовое предупреждение из-за сильного ветра.
По данным МЧС республики, в эту субботу в Башкирии ожидается резкое усиление порывов южного ветра. Местами они будут достигать 20 метров в секунду.
В связи с этим спасатели просят жителей Башкирии соблюдать правило нахождения на улицу в период сильного ветра. Не стоит прятаться под неустойчивыми конструкциями или деревьями. В период штормового предупреждения возможны отключения электроэнергии из-за обрывов линий электропередач.
Водителей просят соблюдать правила дорожного движения и не парковать автомобили рядом с деревьями.
ИСТОЧНИК KP.RU