МЧС: в Башкирии объявляется штормовое предупреждение

7 Март 2020 2020-03-07T10:14:18+03:00

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7 марта в Башкирии объявляется штормовое предупреждение из-за сильного ветра.

По данным МЧС республики, в эту субботу в Башкирии ожидается резкое усиление порывов южного ветра. Местами они будут достигать 20 метров в секунду.

В связи с этим спасатели просят жителей Башкирии соблюдать правило нахождения на улицу в период сильного ветра. Не стоит прятаться под неустойчивыми конструкциями или деревьями. В период штормового предупреждения возможны отключения электроэнергии из-за обрывов линий электропередач.

Водителей просят соблюдать правила дорожного движения и не парковать автомобили рядом с деревьями.

ИСТОЧНИК KP.RU