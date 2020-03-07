2020-03-07T09:22:21+03:00
Общество

Уфимцев приглашают обсудить преобразование Советской площади

Общественные слушания пройдут 11 марта
Рустем АХУНОВ
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Уфимцев приглашают на общественные слушания по проекту преобразования Советской площади.

Напомним, что в начале февраля 2020 года глава республики Радий Хабиров выложил в соцсетях ролик, в котором изображается, как может выглядеть Советская площадь в центре Уфы. Судя по кадрам, огромную площадку, которую чиновники сейчас используют лишь как парковку, ждут серьезные изменения – на месте установят памятник генералу Шаймуратову, «сухой» фонтан и зеленую зону отдыха.

Сейчас власти Уфы принимают от горожан идеи развития территории. Проще всего поделиться своим видением отправив электронное письмо по адресу uaig@ufanet.ru. Также можно обратиться с личным заявлением в офисе Главархитектуры Уфы по адресу Российская, 50. Вот только сделать это нужно до 15.00 часов 10 марта – по сути, на личный визит горожанам остается только 6 часов рабочего времени во вторник.

Сами слушания пройдут в среду, 11 марта, в актовом зале БГПУ по улице Октябрьской революции, 3а. Начало в 18.30.

Ранее власти Уфы организовывали общественные слушания посвященные строительству дельфинария. Тогда чиновники согнали в зал работников бюджетной сферы и включили аппаратуру, которая блокирует в зале сигнал сотовой связи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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