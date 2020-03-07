В Башкирии погиб мужчина, который посреди ночи разгуливал по трассе

7 Март 2020 2020-03-07T08:43:10+03:00

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В Башкирии насмерть сбили мужчину, который шел ночью по трассе.

По данным ГИБДД республики, смертельное ДТП произошло в Баймакском районе Башкирии на 140 километре дороги Магнитогорск-Ира. По предварительным данным автоинспекторов, 35-летний погибший, по неизвестным пока причинам, ночью передвигался прямо по середине проезжей части в условиях ограниченной видимости из-за тумана. В итоге мужчина угодил под колеса «Приоры», которой управлял 34-летний житель Сибая. Травмы оказались для пешехода смертельными.

Всего за минувшие сутки в Башкирии зарегистрировали 12 ДТП, в которых один человек погиб и еще 13 получили травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU