Концепт пешеходной уфимской улицы покажут в апреле 2020 года

7 Март 2020 2020-03-07T07:37:34+03:00

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Проект первой в Уфе пешеходной покажут публике до конца апреля 2020 года.

Как сообщил главный архитектор города Олег Байдин, сейчас специальная рабочая группа, созданная распоряжением главы региона, разрабатывает идею того, как пешеходная улица впишется в облик города.

- Одной из самых интересных представляется улица Октябрьской революции. Она входит в историческую часть и является элементом веерной структуры. Улица насыщена сохранившимися объектами культурного наследия, она совершенно точно будет интересна как пешеходный маршрут, - цитирует Байдина РБК Уфа.

Примечательно, что власти города и республики планируют расселить улицу за счет бюджета. Освобожденные здания хотят отреставрировать и сдавать инвесторам.

ИСТОЧНИК KP.RU