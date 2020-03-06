2020-03-06T23:36:53+03:00
Звезды

Радик Юльякшин заставил покраснеть бывшую перед ее парнем в эфире скандального ТВ-шоу

Артист из Башкирии встретился с Алиной Галимовой на телеканале ТНТ
Рустем АХУНОВ
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Элвин Грей неожиданно для своей бывшей девушки появился в эфире шоу «Бородина против Бузовой».

Как рассказала Алина Галимова, с Радиком она встречалась шесть лет. Она назвала его первой и болезненной любовью. Когда артист появился рядом с девушкой, та улыбалась ему и пожала руку. Примечательно, что все это время рядом с девушкой из Казани находился ее нынешний молодой человек, который молчаливо наблюдал, как воркуют бывшие любовники.

- Я ушел от Алины. Все было хорошо, но спустя шесть лет я понял, что пора прекращать. У меня была работа на первом месте. У меня по 325 концертов в годы было. Домой я приходил уставшим, и сразу уходил в студию – писать песни. Сейчас у меня на личном фронте все отлично, - рассказал Юльякшин.

Ведущая шоу Ксения Бородина отметила, что Алине Галимовой не стоит флиртовать с бывшим парнем прямо на глазах у нынешнего молодого человека.

- Да, бывший у тебя большой молодец, но тебе нужно во всем поддерживать своего парня! – заявила теледива.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Радик Юльякшин заставил покраснеть бывшую перед ее парнем в эфире скандального ТВ-шоу
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