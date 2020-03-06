2020-03-06T19:52:19+03:00
Общество

Пришлось удалить глаз: в Уфе ветеринары спасли искусанную собаку

Сейчас лайка приходит в себя после сложной операции
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: "Помощь другу хвостатому"Фото: "Помощь другу хвостатому"
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В Уфе ветеринары спасли искусанную лайку, которую нашли волонтеры группы «Помощь другу хвостатому» возле села Кармасан Уфимского района. Собака в драке потеряла глаз, рана загноилась, и без вмешательства ветеринаров пса ждала бы верная мучительная смерть, поэтому волонтеры отвезли Макса (именно так назвали найденыша) в клинику, где его прооперировали и кастрировали.

- Операция была сложная, удалили глаз. Макс, умничка, достойно перенес операцию, учитывая, что у него страшнейшие боли. Ему прокусили череп, очень много собралось крови внутри. Сейчас Максимушка потихоньку отходит от наркоза, чуток попил воды. Самое страшное будет через несколько часов, когда начнет все отходить. Также Максима сегодня кастрировали, - рассказали волонтеры.

Сейчас собаку ожидают перевязки и уколы антибиотика, но волонтеры и ветеринары надеются, что самое страшное позади, и пес сможет найти себе любящего хозяина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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