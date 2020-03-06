В Башкирии избрали нового президента Адвокатской палаты

6 Март 2020 2020-03-06T19:10:15+03:00

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Сегодня, 6 марта, стало известно о том, что президент Адвокатской палаты РБ Булат Юмадилов написал заявление об освобождении его от занимаемой должности. Он отметил, что много времени и сил посвящает развитию адвокатуры в разных уголках республики, что подразумевает постоянные выезды, а также выбирает для себя направления, смежные с адвокатурой и общественной деятельностью.

Большинством голосов Совет Адвокатской палаты республики поддержал решение Юмадилова, а затем путем тайного голосования члены Совета избрали нового президента – им стал адвокат, руководитель Учалинского районного филиала Башкирской республиканской коллегии адвокатов, член Совета Адвокатской палаты РБ Артур Насыров. Он поблагодарил коллег за оказанное доверие и предложил назначить Булата Юмадилова вице-президентом Адвокатской палаты, отметив его многолетний опыт и мудрость.

Справка

Артур Насыров родился в 1967 году в Салавате. В 2001 году окончил Московский международный институт экономики и права по специальности «Юриспруденция». С сентября 2005 года возглавляет Учалинский филиал Башкирской республиканской коллегии адвокатов. С 2008 по 2016 годы избирался членом президиума Башкирской республиканской коллегии адвокатов, а с 2016 года избран членом Совета Адвокатской палаты Республики Башкортостан.

ИСТОЧНИК KP.RU