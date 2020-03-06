Уфимец две недели хранил дома тело убитого приятеля, а потом скинул в колодец

6 Март 2020 2020-03-06T18:16:13+03:00

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В Уфе задержали 36-летнего местного жителя, который до смерти избил своего приятеля, две недели прятал труп у себя в квартире, а потом скинул тело в канализационный колодец.

Напомним, что обезображенное тело мужчины было обнаружено в колодце на улице Братьев Кадомцевых в ночь на 4 марта. Благодаря слаженной работе следователей, криминалистов и сотрудников уголовного розыска, удалось быстро установить личность и задержать преступника.

Как полагают следователи, все произошло 21 февраля: обвиняемый пригласил к себе в гости знакомых мужчину и женщину. Компания выпивала, а после между мужчинами вспыхнула ссора. Хозяин квартиры жестоко избил своего гостя, от чего тот скончался на месте, а после две недели хранил тело у себя дома. Когда запах стал невыносимым, мужчина вынес тело и сбросил его в ближайший колодец.

- В настоящее время задержанному предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, следователи продолжают устанавливать все обстоятельства совершенного преступления, - уточнили в пресс-службе республиканского следкома.

ИСТОЧНИК KP.RU