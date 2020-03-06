Стала известна судьба подростков, которых сутки искала вся Башкирия

6 Март 2020 2020-03-06T17:34:32+03:00

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В Стерлитамаке завершились поиски подростков 2005 и 2006 года рождения, которых сутки разыскивали родственники, полиция и волонтеры. Мальчишки ушли из дома вчера днем 5 марта, а когда вечером не пришли домой, родители заволновались и обратились за помощью. Знакомые подростков рассказали, что они не отличались примерным поведением – часто хулиганили и водились с ребятами постарше, поэтому родные переживали, как бы дети не вляпались в какую неприятную историю.

Сегодня вечером, 6 марта, волонтёры ДПСО «Отклик» сообщили радостную новость: ребята найдены живыми и невредимыми. Где все это время пропадали подростки и почему не предупредили своих родных, сейчас предстоит выяснить инспекторам ПДН.

ИСТОЧНИК KP.RU