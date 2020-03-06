«Не дай Бог, погибнут дети!»: уфимцы пожаловались на заброшенные развалины бывшего садика

6 Март 2020 2020-03-06T16:51:42+03:00

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Весной 2018 года «Комсомолка» писала о нечеловеческих условиях в которых оказались воспитанники одного из детских садов в Затоне: двухэтажное барачное здание, построенное в 1922 году рассыпалось на глазах. Стены и полы были покрыты глубокими трещинами, с потолка осыпалась штукатурка, а на втором этаже, несмотря на то, что он был признан аварийным и закрыт, спали дети на раскладушках и проводились музыкальные занятия. После публикации на садик, наконец, власти обратили внимание и выделили для него другое здание.

И вот спустя два года на детский сад, точнее на его заброшенные руины, снова жалуются жители Затона.

Фото: соцсети

- Берегите детей! Старый детский сад, там действительно опасно. Стены еле держатся. Одно движение и под ними могут остаться дети. Зачем начинать разбор, если не можете закончить? Потом крыши падают, стены рушатся. И не дай Бог, дети погибнут! – возмущается в соцсетях местная жительница София Л.

Женщина отметила, что рядом находятся и развалины бывшей музыкальной школы, где сейчас собираются бездомные, часто возникают пожары, но районная администрация только обещает убрать развалины, но ничего не делает. Уфимцы снова обращаются к администрации Ленинского района, чтобы опасные заброшенные здания, наконец, полностью снесли.

ИСТОЧНИК KP.RU