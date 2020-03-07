2020-03-07T13:13:30+03:00
Общество

После проверки детского сада в Уфе возбудили уголовное дело

Учреждение не соответствовало требованиям пожарной безопасности
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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Жительница Уфы обратилась в прокуратуру с просьбой проверить частный детсад в Нагаево. Представители надзорного ведомства наведались в учреждение и обнаружили там грубые нарушения пожарной безопасности.

В здании не было дымовых пожарных извещателей и системы оповещения, не было и плана эвакуации на случай возгорания. Запасных выходов тоже не хватало. Более того, оказалось, что имеющиеся выходы отделаны горючим составом.

В прокуратуре Башкирии рассказали, что по результатам проверки было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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