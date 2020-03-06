Глава Башкирии рассказал о борьбе с транспортной проблемой

6 Март 2020 2020-03-06T20:27:12+03:00

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В Башкирии количество оплаченных картой "Алга" поездок превысило поездки за "наличку". Об этом рассказал в соцсетях Радий Хабиров. Всего картой оплатили свыше 150 тысяч поездок.

"Напомню, одной из главных наших целей был вывод гигантских оборотов из тени и, как видите, эта задача планомерно решается", - пояснил Хабиров.

Практически все перевозчики сегодня оснащены валидаторами, но по-прежнему возникают ситуации, когда водитель под тем или иным предлогом отказывает в безналичной оплате. По словам главы Башкирии, с такими перевозчиками региону "не по пути".

"С 1 июля, в соответствии с законом, в их адрес начнут действовать санкции, от штрафов до отзыва лицензий. Будем настойчиво дожимать транспортную проблему. Как и все остальные", - пообещал глава республики.

ИСТОЧНИК KP.RU