2020-03-06T15:08:59+03:00
Общество

Синоптики рассказали о грядущем паводке в Башкирии

Башгидромет дал свой прогноз
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Реки вскроются ото льда уже к концу месяцаРеки вскроются ото льда уже к концу месяцаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Сегодня, 6 марта, в правительстве Башкирии обсуждался грядущий паводок. Начальник Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Вилора Горохольская рассказала, что реки республики вскроются ото льда в конце марта - раньше обычного на 8-13 дней.

Запасы воды в водоемах, по словам синоптиков, в норме, но осеннее увлажнение почвы в поймах рек на 50-60% больше средних значений. По информации РБК, уровень подъема воды в регионе прогнозируют на 10% выше средних многолетних значений. Под угрозой подтопления - 349 населенных пунктов республики. С людьми, чьи дома расположены в низинах, уже проводят разъяснительные беседы.

Напомним, что МЧС Башкирии намерено встречать большую воду по «самому плохому сценарию». Техника и 12 тысяч спасателей уже готовы к подъему воды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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