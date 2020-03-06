Власти Уфы планируют благоустроить Сергиевское кладбище

6 Март 2020 2020-03-06T15:54:48+03:00

На эти цели они готовы направить 39 млн рублей

Изменить размер текста: A A

Сергиевское кладбище, расположенное в квартале улиц Высотной, Караидельской, Белорусской и Сеченова в Уфе, планируют благоустроить, а имеющиеся там воинские мемориалы отремонтировать. Подрядчика для работ ищет Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Уфы. Итоги аукциона должны быть подведены 11 марта.

По информации "Ъ-Уфа", исполнителю нужно будет до 5 мая заменить памятник умершим в госпитале бойцам Красной армии на новый и обновить надгробия мемориала. В планах также убрать деревья, посадить новые растения, уложить асфальт и гранитную брусчатку, разместить вазоны и обустроить входную группу кладбища.

ИСТОЧНИК KP.RU