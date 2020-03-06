ЖК «Уфимский Кремль» вышел в финал ежегодного конкурса ТОП ЖК

6 Март 2020 2020-03-06T14:48:27+03:00

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ГК «Первый Трест» вновь подтвердила своё лидерство. Жилой комплекс «Уфимский Кремль» вышел в финал Ежегодного градостроительного конкурса жилых комплексов-новостроек ТОП ЖК в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в Республике Башкортостан», - сообщает bashinform.ru.

Все жилые комплексы оценивались экспертами сферы недвижимости по 106 критериям и ЖК «Уфимский Кремль» набрал максимальное количество баллов по республике Башкортостан -106 баллов.

-Мы очень рады, что наш жилой комплекс в очередной раз получил заслуженную оценку среди профессионалов отрасли. Главными критериями, влияющими на экономику страны, являются нефтяной запас, золотой запас страны и, конечно же, объёмы строительства, ведь одним из главных показателей высокого уровня жизни населения является обеспеченность квадратными метрами жилья. И благодаря работе независимого портала Единый Реестр Застройщиков и проведению таких конкурсов, мы можем оценить объём и качество строительства, ведущегося в стране, - рассказал Тимур Гадеев, генеральный директор ООО «Первый Трест».

Всего из нашей республики в конкурсе участвовали 367 жилых комплексов, но только 14 заслуженно вышли в финал.

Победителей конкурса объявят 2 апреля 2020 в Москве в рамках мероприятий Российской строительной недели – 2020. Также в рамках конкурса кроме оценки ЖК экспертами отрасли будет и народное голосование, которое пройдёт с марта по сентябрь 2020 года.

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