В Башкирии сгорел сельский дом культуры
Правда, здание в последние годы не эксплуатировалось
Фото: МЧС по Башкирии
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Сегодня, 6 марта, пожарных вызвали в село Новобиккино Чекмагушеевского района. В двенадцатом часу дня на улице Дуслык вспыхнуло двухэтажное здание сельского дома культуры. К счастью, никто не пострадал. Здание было законсервировано еще в 2016 году и не использовалось для мероприятий.
"Пожар локализован в 11:35 на площади 100 кв.м. Открытое горение ликвидировано в 11:54. Разбор и проливка конструкций завершены в 12:12", - отчитались в МЧС по Башкирии.
Причины и обстоятельства пожара устанавливает дознаватель МЧС России.
Фото: МЧС по Башкирии
ИСТОЧНИК KP.RU