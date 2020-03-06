2020-03-06T14:24:28+03:00
Происшествия

В Башкирии сгорел сельский дом культуры

Правда, здание в последние годы не эксплуатировалось
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: МЧС по БашкирииФото: МЧС по Башкирии
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Сегодня, 6 марта, пожарных вызвали в село Новобиккино Чекмагушеевского района. В двенадцатом часу дня на улице Дуслык вспыхнуло двухэтажное здание сельского дома культуры. К счастью, никто не пострадал. Здание было законсервировано еще в 2016 году и не использовалось для мероприятий.

"Пожар локализован в 11:35 на площади 100 кв.м. Открытое горение ликвидировано в 11:54. Разбор и проливка конструкций завершены в 12:12", - отчитались в МЧС по Башкирии.

Причины и обстоятельства пожара устанавливает дознаватель МЧС России.

Фото: МЧС по Башкирии

Фото: МЧС по Башкирии

ИСТОЧНИК KP.RU

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