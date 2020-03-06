Пропавшего в Башкирии подростка видели в компании «странных взрослых»

6 Март 2020 2020-03-06T12:41:37+03:00

Мальчик исчез из дома сутки назад вместе с еще одним подростком

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В Стерлитамаке активно ищут двоих подростков. 15-летний Виталий Бычков и 14-летний Алексей Янтураев исчезли из дома вчера, 5 марта, и до сих пор полиция и волонтеры не могут их отыскать.

Ребята, которые учатся вместе с младшим из мальчиков, рассказали, что тот не отличается примерным поведением: он бил окна, крал вещи и всячески бедокурил. Обучается подросток на дому, так что у него остается достаточно времени на прогулки с друзьями, которых у него много.

По словам школьников, в последнее время Алексея видели в компании ребят постарше. При этом те не внушили им особого доверия.

«Я видел, как он со старшеклассниками гулял, там одним по 23 года на остановке ВТС. Он же с пацанами гуляет странными взрослыми», – рассказал "Горобзору" один из знакомых Алексея.

О пропавшем вместе с ним Виталие Бычкове ребята ничего не слышали.

Напоминаем, что любую информацию, которая может помочь в поисках, следует сообщить по номерам 8 987 106 06 01 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU