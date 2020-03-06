2020-03-06T11:25:29+03:00
Звезды

Минкульт Башкирии не отказывается от идеи присвоить Театру оперы и балета имя Рудольфа Нуреева

В министерстве заверили, что этот вопрос решает комиссия
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: vk.com / Радий ХабировФото: vk.com / Радий Хабиров
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Минкульт Башкирии опроверг информацию о своем нежелании присваивать имя Рудольфа Нуреева Театру оперы и балета в Уфе. В ведомстве заявили, что представленные в СМИ сведения об их отказе выступать с этой инициативой являются недостоверным.

"Инициатива уже проявлена деятелями культуры и искусства Республики Башкортостан, о чем Глава Республики Башкортостан написал на страницах своих социальных сетей и объявил народное голосование", - говорится в сообщении Микультуры региона.

Позже Радий Хабиров огласил итоги опроса. Оказалось, что почти 80% респондентов высказались за переименование. Инициативу передали на рассмотрение Комиссии по вопросам увековечения памяти и чествования выдающихся деятелей, внесших значительный вклад в развитие РБ.

"В работе Комиссии есть свои сроки и порядок рассмотрения", - резюмировал Минкульт Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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