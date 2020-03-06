2020-03-06T10:38:20+03:00
Общество

В Башкирии пропали двое подростков

От мальчиков нет вестей уже сутки
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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В Стерлитамаке ищут двоих подростков Алексея Янтураева 2006 года рождения и Виталия Бычкова 2005 года рождения. В настоящий момент известно, что мальчики вышли из дома вчера, 5 марта, и скрылись в неизвестном направлении. К делу подключились полиция и волонтеры. Распространяется ориентировка.

Приметы Алексея: рост – 180 см, телосложение худощавое, волосы тёмные короткие, глаза карие.

Был одет: шапка чёрного цвета, куртка под камуфляж с надписью на спине, тёмно-синие джинсы, чёрные берцы.

Приметы Виталия: рост 163 см, телосложение худощавое, волосы русые короткие, глаза карие.

Был одет: шапка оранжевого цвета, зеленая куртка, синие джинсы, синие кроссовки, тёмно-синий рюкзак.

Любую информацию, которая может помочь в поисках школьников, сообщайте по телефонам 8 987 106 06 01 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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