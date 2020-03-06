2020-03-06T13:36:43+03:00
Общество

«Пытается переобуться»: в Башкирии засняли на видео верблюда, жующего шину

Животное флегматично прогуливалось по заснеженной улице
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Стоп-кадр из роликаСтоп-кадр из ролика
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Жители Белебея столкнулись на улице с необычной картиной. По площади, засыпанной снегом, прогуливался верблюд. Животное довольно внушительных размеров не обращало на прохожих особого внимания и сосредоточенно жевало шину. Таким его и засняли горожане, а видео выложили в местные паблики.

"Жует колесо, пытается переобуться", - шутит автор видео за кадром.

Когда люди с камерами походят близко, верблюд внезапно роняет игрушку на землю и поворачивается к ним. Тут у горожан возникают опасения, не собирается ли животное плюнуть в нарушителей его спокойствия. Но ролик заканчивается раньше, чем зрители получают на это ответ.

Кстати, появление экзотического гостя в заснеженном Белебее оценили не все. Многие пожалели животное, вынужденное находиться в непривычных условиях, других же возмутило соседство зоопарка с продуктовыми ларьками.

"Территория по запаху напоминает скотный двор... течет моча от зверинца...Ужас! Рядом продуктовый киоск", - выразила недовольство местная жительница Наталья С.

Верблюд с колесом на улице в Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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