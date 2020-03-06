2020-03-06T12:09:52+03:00
Общество

«Мы о вас думаем даже на работе»: Радий Хабиров поздравил женщин республики с Международным женским днём

Глава региона вручил госнаграды отличившимся жительницам региона
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: пресс-служба главы БашкирииФото: пресс-служба главы Башкирии
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Накануне, 5 марта, в Конгресс-холле «Торатау» состоялся концерт «Посвящение любимым», приуроченный к Международному женскому дню. Глава Башкирии Радий Хабиров со сцены поздравил женщин республики с 8 марта и вручил государственные награды тем из них, кто отличился в минувшем и нынешнем году.

Грамоты и знаки отличия получили руководитель поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Олеся Пышкина, почтальон Эльвира Шаяхметова, спасшая людей на пожаре, фельдшер «скорой» Разида Абдеева, оказывавшая помощь при массовом ДТП на трассе М-5, и многие другие.

«Вы украшаете мир своей душевной щедростью и материнской заботой. Вдохновляете нас на сильные мужские поступки. А мы, мужчины, в свою очередь, постараемся быть достойными вас», - заверил женщин Хабиров. - «Вообще от имени всех мужчин хочу вам признаться, что мы вас очень сильно любим. Мы о вас думаем всегда, даже на работе».

ИСТОЧНИК KP.RU

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