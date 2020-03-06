2020-03-06T10:12:35+03:00
Происшествия

Житель Уфы, обидевший девушек, получил удар ножом в спину

Нападавший задержан
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Алексей БУЛАТОВ
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На днях в одном из магазинов Уфы произошел конфликт с поножовщиной. По предварительной версии, изначально ссора завязалась между мужчиной и двумя девушками, которые пришли за покупками. Одна из девушек вышла на улицу и заметила знакомого - 31-летнего парня. Она попросила его разобраться с обидчиком.

Тот вошел в магазин - завязалась драка. При себе у "защитника" был нож, которым он ударил соперника в спину, а затем спешно скрылся, выбросив холодное оружие. Пострадавшему оказали помощь медики.

Позже сотрудники уголовного розыска задержали нападавшего, он оказался уже ранее судим. Уфимец признался в содеянном и теперь находится под подпиской о невыезде.

"В настоящее время по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 111 Уголовного кодекса Российской Федерации", - говорится в сообщении пресс-службы МВД по Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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