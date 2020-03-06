«Он просто матершинник»: главный редактор Esquire прокомментировал скандальное видео с башкирским чиновником

6 Март 2020 2020-03-06T09:32:31+03:00

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Известный писатель, ведущий и главный редактор журнала Esquire в России Сергей Минаев прокомментировал скандал с чиновником из Башкирии, пославшим матом посетителя.

Напомним, что на попавшем в соцсети видео председатель Кальтовского сельсовета в резких выражениях обращается к 22-летнему парню:

"А кто ты такой, чтобы документы тебе показывать? Ты налоги платишь? Где ты работаешь? Ты что, хочешь в тюрьму? Я найду за что, не веришь мне что ли?".

Все эти реплики перемежаются нецензурной бранью. В своем шоу Сергей Минаев показал версию этой записи с купюрами.

"Вот такой случай произошел в Башкирии. Человек пришел и попросил дорогу построить в деревню и был послан. Половина видео - "пи-пи-пи". В конце чиновник, естественно, пообещал посадить россиянина в тюрьму. Потому что понятно, когда человек приходит к чиновнику что-то просить то его надо сажать, вдруг он злоумышленник какой-то", — комментирует ролик Минаев.

В конце ведущий сатирически добавляет, что находится на стороне чиновник.

"Он не вор, не бездельник, он просто матершинник, как и я", - признается Минаев.

Сам чиновник, кстати, свое поведение объяснил тем, что парень его довел, спровоцировал.

В Башкирии чиновник послал парня, который попросил почистить дорогу от снега // 25.02.

ИСТОЧНИК KP.RU