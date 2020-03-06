2020-03-06T08:44:07+03:00
Происшествия

В Башкирии водитель "Лады" задавил двух мужчин

Оба пешехода получили тяжелые травмы
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: ГИБДД БашкирииФото: ГИБДД Башкирии
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В Башкирии сразу двое пешеходов попали под колеса и получили тяжелые травмы. Как сообщает Госавтоинспекция республики, ДТП случилось вечером 5 марта на трассе М-5 в Иглинском районе.

32-летний мужчина на "Ладе Самара" ехал в сторону села Балтика и сбил двоих пешеходов. По словам водителя, те были пьяны и шли прямо по проезжей части. Пострадавшими оказались 39-летний и 28-летний мужчины. Оба получили тяжелые травмы - удар был очень сильным, у машины даже выбило лобовое стекло. Сейчас за жизнь пешеходов борются врачи.

По факту дорожного инцидента начато разбирательство.

Фото: ГИБДД Башкирии

Фото: ГИБДД Башкирии

ИСТОЧНИК KP.RU

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