2020-03-06T07:33:18+03:00
Происшествия

В Башкирии при пожаре в деревенском доме погиб мужчина

ЧП произошло в одной из деревень Балтачевского района республики
Павел КРАЙНОВ
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Фото: пресс-служба МЧС по БашкирииФото: пресс-служба МЧС по Башкирии
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В минувший четверг, 5 марта, около 23:10 в диспетчерскую МЧС поступил звонок из деревни Нижнеянактаево Балтачевского района Башкирии. Соседи обнаружили, что горит дом на улице Центральной. На место незамедлительно выехали сотрудники пожарной охраны и добровольные пожарные команды из соседних деревень.

По прибытии на место ЧП стало поянтно, что горит бревенчатый дом. Усилиями пожарных удалось сначала локализовать пожар, а затем и ликвидировать открытое горение. Пожар полностью потушили в 23:55.

Как сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии, в ходе тушения пожара в доме было обнаружено тело 57-летнего мужчины. Причины пожара теперь предстоит выяснить дознавателям МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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