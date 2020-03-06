В Башкирии при пожаре в деревенском доме погиб мужчина

6 Март 2020 2020-03-06T07:33:18+03:00

ЧП произошло в одной из деревень Балтачевского района республики

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В минувший четверг, 5 марта, около 23:10 в диспетчерскую МЧС поступил звонок из деревни Нижнеянактаево Балтачевского района Башкирии. Соседи обнаружили, что горит дом на улице Центральной. На место незамедлительно выехали сотрудники пожарной охраны и добровольные пожарные команды из соседних деревень.

По прибытии на место ЧП стало поянтно, что горит бревенчатый дом. Усилиями пожарных удалось сначала локализовать пожар, а затем и ликвидировать открытое горение. Пожар полностью потушили в 23:55.

Как сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии, в ходе тушения пожара в доме было обнаружено тело 57-летнего мужчины. Причины пожара теперь предстоит выяснить дознавателям МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU