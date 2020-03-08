Влюбленную пару подростков поймали на вокзале при попытке сбежать в Уфу

8 Март 2020 2020-03-08T07:05:33+03:00

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Сотрудники полиции задержали в Челябинске пару молодых людей, которые пытались уехать в Уфу. 16-летний житель Нижневартовска и его 17-летняя подруга убежали из дома, так как родные не поддерживали их отношения. По данным МВД, они купили билеты на поезд еще в родном городе.

Как сообщает издание «Курс дела», парочка уже расположилась в поезде и стала отмечать свой побег в компании со случайным попутчиком. Однако алкогольный романтический вояж был пресечен полицейскими. Парня и девушку сняли с поезда и отправили в приют для несовершеннолетних. Теперь они дожидаются родителей, которые заберут их домой в Нижневартовск.

Историю российских Ромео и Джульетты будут изучать сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних.

ИСТОЧНИК KP.RU