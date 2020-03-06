Строительство дачного поселка под Уфой заинтересовало следователей

6 Март 2020 2020-03-06T07:05:10+03:00

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Накануне стало известно, что следком по Башкирии начал доследственную проверку сделок с землей в результате которых под Уфой появился «клубный поселок» «Булгаковские дачи». Как сообщает «КоммерсантЪ-Уфа», прокуратура нашла признаки мошенничества и превышения должностных полномочий в действиях чиновников сельсовета и администрации Уфимского района.

По данным башкирской прокуратуры, следкому по Башкирии нужно дать правовую оценку действиям сотрудников Булгаковского сельсовета и изучить сделки с земельными участками. Как пишет «КоммерсантЪ-Уфа» со ссылкой на прокуратуру, покупателям участков не стоит беспокоиться – поселок присоединят к самому Булгаково.

Вся проблема в этой истории возникла из-за того, что изначально этот участок земли продали как земли для сельхозугодий, а затем изменили назначение на «садовое товарищество». Законность этих действий и проверяют правоохранительные органы.

ИСТОЧНИК KP.RU